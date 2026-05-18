Силы обороны Украины вернули контроль над Степногорском

Силы обороны Украины вернули контроль над Степногорском

Дата публикации 18 мая 2026 12:58
Украинский военный. Фото: "Артан"

Спецназовцы Главного управления разведки МО Украины провели серию штурмовых операций в Степногорске на Запорожском направлении. В результате боев украинские силы вытеснили российских оккупантов с укрепленных позиций и установили контроль над ключевыми локациями города.

Об этом сообщили в спецподразделении ГУР МО Украины "Артан", передает Новини.LIVE.

Степногорск снова под контролем Украины

Во время операции спецназовцы действовали в плотной координации со смежными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины. Целью штурмовых действий было вытеснение российских войск из Степногорска и стабилизация ситуации в населенном пункте.

Во время захода на штурм технику украинских бойцов пытался атаковать вражеский FPV-дрон типа "ждун". Однако российский беспилотник был оперативно уничтожен.

В ГУР отметили, что бои проходили в сложных городских условиях, где враг обустроил укрепленные позиции.

"Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта", — рассказал командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк.

По его словам, российские войска могут попытаться повторно зайти в город, однако украинские силы готовы к новым атакам.

"Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем — готовы к этому", — подчеркнул Торкотюк.

Как писали Новини.LIVE, 16 и 17 мая Силы беспилотных систем Украины осуществили серию ударов по военным целям российских оккупантов. Под поражение попали средства противовоздушной обороны, командные пункты, логистические узлы и объекты связи армии РФ.

Также Силы обороны Украины атаковали ряд важных военных объектов противника, в частности склады, технику и районы сосредоточения живой силы. Отдельно подтверждено повреждение инфраструктуры Рязанского нефтеперерабатывающего завода - одного из крупнейших НПЗ России.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
