Сили оборони України повернули контроль над Степногірськом

Український військовий. Фото: "Артан"

Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели серію штурмових операцій у Степногірську на Запорізькому напрямку. У результаті боїв українські сили витіснили російських окупантів із укріплених позицій та встановили контроль над ключовими локаціями міста.

Про це повідомили у спецпідрозділі ГУР МО України "Артан", передає Новини.LIVE.

Степногірськ знову під контролем України

Під час операції спецпризначенці діяли у щільній координації із суміжними підрозділами Сил безпеки та оборони України. Метою штурмових дій було витіснення російських військ зі Степногірська та стабілізація ситуації у населеному пункті.

Під час заходу на штурм техніку українських бійців намагався атакувати ворожий FPV-дрон типу "ждун". Однак російський безпілотник був оперативно знищений.

У ГУР зазначили, що бої відбувалися у складних міських умовах, де ворог облаштував укріплені позиції.

Читайте також:

"Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність "сюрпризів" та залишків живої сили окупанта", — розповів командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк.

За його словами, російські війська можуть спробувати повторно зайти до міста, однак українські сили готові до нових атак.

"Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім — готові до цього", — наголосив Торкотюк.

Як писали Новини.LIVE, 16 і 17 травня Сили безпілотних систем України здійснили серію ударів по військових цілях російських окупантів. Під ураження потрапили засоби протиповітряної оборони, командні пункти, логістичні вузли та об'єкти зв’язку армії РФ.

Також Сили оборони України атакували низку важливих військових об'єктів противника, зокрема склади, техніку та райони зосередження живої сили. Окремо підтверджено пошкодження інфраструктури Рязанського нафтопереробного заводу — одного з найбільших НПЗ Росії.