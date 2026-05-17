Українські дрони вдарили завдали серйозних ударів по військових об'єктах РФ

Російський корабель берегової охорони. Фото: скриншот

Сили безпілотних систем України протягом 16-17 травня завдали серію ударів по військових об'єктах російських військ. Під ударами опинилися засоби ППО, пункти управління, логістична інфраструктура та об'єкти зв'язку противника.

Операції проводилися у взаємодії з Центром глибинних уражень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Оператори 1-го окремого центру вразили вузол захищеного зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, місце збору командного складу на Донеччині, а також портові крани в Бердянську, які використовувалися для постачання російських військ. Крім того, українські дрони атакували сторожовий корабель проекту 10410 у Каспійську в Дагестані. У Силах безпілотних систем заявили, що удари спрямовані на порушення логістики та управління військами РФ.

Робота сил українських Безпілотних систем. Фото: скриншот

Безпілотники вразили російський комплекс Тор-М2

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Луганській області. Також підрозділ завдав ударів по залізничному складу з паливно-мастильними матеріалами та телекомунікаційним об'єктам у Запорізькій області. У Донецькій області українські військові вразили командний пункт противника спільно з підрозділом "Фенікс".

Окремо підрозділи Nemesis і полк "Рейд" атакували пункти управління БпЛА і склади матеріально-технічного забезпечення російських військ на Донеччині та в районі Покровська. В українському командуванні підкреслили, що подібні операції поступово знижують можливості РФ щодо координації військ, постачання і використання безпілотних систем на фронті.

