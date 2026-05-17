Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські дрони знищили комплекс Тор М2, атакували російську ППО

Українські дрони знищили комплекс Тор М2, атакували російську ППО

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 14:31
Українські дрони вдарили завдали серйозних ударів по військових об'єктах РФ
Російський корабель берегової охорони. Фото: скриншот

Сили безпілотних систем України протягом 16-17 травня завдали серію ударів по військових об'єктах російських військ. Під ударами опинилися засоби ППО, пункти управління, логістична інфраструктура та об'єкти зв'язку противника.

Операції проводилися у взаємодії з Центром глибинних уражень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Оператори 1-го окремого центру вразили вузол захищеного зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, місце збору командного складу на Донеччині, а також портові крани в Бердянську, які використовувалися для постачання російських військ. Крім того, українські дрони атакували сторожовий корабель проекту 10410 у Каспійську в Дагестані. У Силах безпілотних систем заявили, що удари спрямовані на порушення логістики та управління військами РФ.

Работа Сил безпилотных систем ВСУ
Робота сил українських Безпілотних систем. Фото: скриншот

Безпілотники вразили російський комплекс Тор-М2

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Луганській області. Також підрозділ завдав ударів по залізничному складу з паливно-мастильними матеріалами та телекомунікаційним об'єктам у Запорізькій області. У Донецькій області українські військові вразили командний пункт противника спільно з підрозділом "Фенікс".

Окремо підрозділи Nemesis і полк "Рейд" атакували пункти управління БпЛА і склади матеріально-технічного забезпечення російських військ на Донеччині та в районі Покровська. В українському командуванні підкреслили, що подібні операції поступово знижують можливості РФ щодо координації військ, постачання і використання безпілотних систем на фронті.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про попередження Маї Санду щодо російської активності в Придністров'ї.

Також Новини.LIVE повідомляли про коментарі Володимира Зеленського з приводу українських ударів по Московському регіону.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

обстріли війна в Україні Сили безпілотних систем ЗСУ
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації