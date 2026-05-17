Зеленський розкрив деталі удару по Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

Президент України Володимир Зеленський прокоментував далекобійний удар по Московському регіону. Глава держави заявив, що це стало відповіддю на російські атаки по українських містах і затягування війни. За словами Зеленського, українські сили змогли подолати одну з найщільніших систем протиповітряної оборони Росії.

Він також підкреслив, що відстань до цілі перевищувала 500 кілометрів від державного кордону України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Facebook-акаунт Володимира Зеленського.

Президент подякував СБУ та Силам оборони

"Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за точність", — заявив Глава Держави.

Пожежа в Росії. Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський також зазначив, що Росія має завершити війну проти України. Останніми місяцями Україна регулярно нарощує можливості далекобійних ударів із застосуванням безпілотників і ракет власного виробництва. Російська сторона офіційно не розкривала масштабів наслідків останньої атаки на Московський регіон.

