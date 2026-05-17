Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прокоментував удар по Московському регіону

Зеленський прокоментував удар по Московському регіону

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 13:11
Зеленський розкрив деталі удару по Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

Президент України Володимир Зеленський прокоментував далекобійний удар по Московському регіону. Глава держави заявив, що це стало відповіддю на російські атаки по українських містах і затягування війни. За словами Зеленського, українські сили змогли подолати одну з найщільніших систем протиповітряної оборони Росії.

Він також підкреслив, що відстань до цілі перевищувала 500 кілометрів від державного кордону України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Facebook-акаунт Володимира Зеленського.

Президент подякував СБУ та Силам оборони

"Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за точність", — заявив Глава Держави.

Пожар в России
Пожежа в Росії. Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський також зазначив, що Росія має завершити війну проти України. Останніми місяцями Україна регулярно нарощує можливості далекобійних ударів із застосуванням безпілотників і ракет власного виробництва. Російська сторона офіційно не розкривала масштабів наслідків останньої атаки на Московський регіон.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.

Читайте також:

Також Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського удару по Україні загинули співробітники відомої мережі ресторанів.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації