Зеленський розкрив деталі удару по Росії

Зеленський прокоментував удар по Московському регіону
Президент України Володимир Зеленський прокоментував далекобійний удар по Московському регіону. Глава держави заявив, що це стало відповіддю на російські атаки по українських містах і затягування війни. За словами Зеленського, українські сили змогли подолати одну з найщільніших систем протиповітряної оборони Росії.
Він також підкреслив, що відстань до цілі перевищувала 500 кілометрів від державного кордону України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Facebook-акаунт Володимира Зеленського.
Президент подякував СБУ та Силам оборони
"Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за точність", — заявив Глава Держави.
Президент Володимир Зеленський також зазначив, що Росія має завершити війну проти України. Останніми місяцями Україна регулярно нарощує можливості далекобійних ударів із застосуванням безпілотників і ракет власного виробництва. Російська сторона офіційно не розкривала масштабів наслідків останньої атаки на Московський регіон.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.
Також Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського удару по Україні загинули співробітники відомої мережі ресторанів.