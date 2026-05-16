Зеленський відзначив держнагородами українських захисників

Президент України Володимир Зеленський вшанував українських захисників і родини полеглих воїнів, відзначивши їх найвищими державними нагородами. Під час церемонії він наголосив на ролі українців у захисті держави та протидії російській агресії.

"Ми відзначаємо державними нагородами України тих людей, завдяки яким тримається все: українська держава, українська незалежність, українське майбутнє. Між нами і Росією тільки одна реальна і сильна межа — це українці, які воюють заради свободи нашої держави і які працюють на те, щоб Україні було чим оборонятися", — заявив президент.

Глава держави підкреслив, що українські військові не лише захищають країну на своїй території, а й завдають ударів по ворогу.

"Ми проводимо операції на російській території, діють наші далекобійні санкції проти Росії за війну — реально діють кожної ночі, кожного дня", — зазначив Зеленський.

Президент закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Після цього він вручив родинам полеглих Героїв України ордени "Золота Зірка" та відзнаки "Хрест бойових заслуг".

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський заявив про потребу посилення Чернігівсько-Київського напрямку через зростання загрози з боку Білорусі. За його словами, Росія активізує спроби втягнути Мінськ у війну та може використовувати його територію для потенційної агресії, тому Україна готує відповідні оборонні рішення.

Також Зеленський повідомив, що РФ готує нову хвилю ракетно-дронових атак по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень". Він зазначив, що українська розвідка отримала документи, які підтверджують підготовку таких ударів, а держава вже посилює заходи безпеки у відповідь.