Зеленський: РФ готує нові удари по центрах ухвалення рішень

Президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову серію ракетно-дронових атак по Україні, зокрема по так званих "центрах ухвалення рішень". За його словами, українська розвідка отримала документи, які підтверджують підготовку таких ударів по низці політичних і військових об’єктів. Україна вже враховує ці дані та посилює заходи безпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у п'ятницю, 15 травня.

Зеленський про нові атаки Росії на Україну

Володимир Зеленський зазначив, що серед потенційних цілей РФ фігурують близько двох десятків об’єктів державного та військового рівня. Він наголосив, що Росія намагається тиснути й залякати Україну, однак це не вплине на готовність країни до спротиву.

Коментуючи ситуацію, президент підкреслив, що українська держава продовжує боронити свій суверенітет і принципово відрізняється від країни-агресора.

Документ, що свідчить про підготовку нових атак РФ на Україну.

"Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу", — наголосив український лідер.

Глава держави також додав, що Україна має інформацію про плани противника та враховує їх у роботі оборонних структур. Зеленський закликав Росію припинити війну та перейти до пошуку реального миру замість ескалації.

Новини.LIVE інформували, що Україна фіксує спроби Росії активніше втягнути Білорусь у війну. За словами Президента Володимира Зеленського, між російською стороною та Олександром Лукашенком відбулися нові контакти щодо можливого залучення Мінська до агресивних операцій. Росія також розглядає варіанти ударних дій з території Білорусі як проти України, так і проти країн НАТО.

Новини.LIVE також повідомляли, що Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити захист України від російських балістичних атак. Він наголосив на необхідності розвитку антибалістичної коаліції та програми PURL як ключових інструментів безпеки. Заява пролунала після завершення рятувальних робіт у Києві, де внаслідок ракетного удару РФ загинули 24 людини та десятки зазнали поранень.