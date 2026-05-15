Главная Новости дня Зеленский: РФ готовит новые удары по центрам принятия решений

Зеленский: РФ готовит новые удары по центрам принятия решений

Дата публикации 15 мая 2026 16:42
Срочная новость

Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дронных ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Конечно, мы приняли к сведению эту информацию. Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство. Украинцы заслуживают свой суверенитет так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. России надо заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!

Новость дополняется...

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
