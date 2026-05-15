Зеленский: РФ планирует операции из Беларуси против Украины или НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фиксируются попытки России больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

Продолжаем фиксировать российские попытки больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, которые имеют целью убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям. В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси - или против Черниговско-Киевского направления в Украине, или против одной из стран НАТО - именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко промахнется и решит поддержать еще и это российское намерение. Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке.

