Зеленский просит партнеров защитить Украину от баллистики

Зеленский просит партнеров защитить Украину от баллистики

Дата публикации 15 мая 2026 09:54
Зеленский просит партнеров защитить Украину от баллистики
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Жертвами российской атаки на Киев в ночь на 14 мая, стали 24 жителя многоэтажки, еще 48 человек получили ранения. Комментируя завершение спасательных работ, глава государства Владимир Зеленский отметил важность развития антибаллистической коалиции и программы PURL, назвав эти инструменты критически необходимыми для защиты жизни и сдерживания российского террора.

Об этом говорится в сообщении Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Новини.LIVE.

Зеленский отреагировал на окончание поисково-спасательных работ в Киеве

В Киеве официально завершен разбор завалов и поисковая операция на месте попадания российской ракеты в жилую девятиэтажку в Дарницком районе. Владимир Зеленский отметил, что спасатели ГСЧС работали на локации более суток без перерыва.

Пошуково рятувальні роботи ДСНС
Спасатели выносят тело погибшего человека. Фото: ГСЧС Киева

В результате прямого удара в доме был полностью разрушен один из подъездов. По уточненным данным, погибли 24 человека, трое из которых - дети.

Дарницький район прильот 14 травня
Руины дома. Фото: ГСЧС Киева

"Мои соболезнования родным и близким. Всем, кто был ранен и потерял дом, должна быть оказана необходимая помощь. Всего в Киеве из-за вчерашней атаки 48 человек ранены, и из них двое — дети. Спасибо ГСЧС, Нацполиции, всем, кто ликвидировал последствия этой российской атаки и помогал людям", — высказался Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие целенаправленные атаки на гражданское население не могут оставаться безнаказанными, а действия России не должны стать нормой для мира.

"Надо давить. Именно Украина защищает Европу и мир, чтобы такие удары, когда гибнут дети, не распространялись дальше", — заявил глава государства.

Дарницький район руїни будинку
Вид на руины дома с высоты. Фото: ГСЧС Киева

Отдельное внимание Зеленский уделил вопросу противовоздушной обороны. Он отметил важность развития антибаллистической коалиции. Речь идет об инициативах 13 стран по совместному производству систем защиты в Европе. Также президент отметил роль программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которая позволяет союзникам финансировать закупку американского вооружения в соответствии с приоритетными потребностями Украины. По словам Зеленского, развитие этих возможностей является единственным способом гарантировать безопасность от баллистических угроз в будущем.

Новини.LIVE сообщали ранее, что в четверг, 14 мая, Владимир Зеленский дал поручение разработать потенциальные форматы зеркального ответа по России. Он обратил внимание, что 13 и 14 мая РФ применила против Украины 1567 дронов и 56 ракет, что привело к смертям и разрушениям в нескольких городах.

Между тем в России сообщают о мощных взрывах и сильных пожарах на НПЗ в Рязани. Кроме того, жители города публиковали фото и видео, что есть прилеты по жилым домам.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
