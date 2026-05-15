Зеленський просить партнерів захистити Україну від балістики

Жертвами російської атаки на Київ у ніч проти 14 травня, стали 24 мешканці багатоповерхівки, ще 48 людей отримали поранення. Коментуючи завершення рятувальних робіт, глава держави Володимир Зеленський наголосив на важливості розвитку антибалістичної коаліції та програми PURL, назвавши ці інструменти критично необхідними для захисту життя та стримування російського терору.

У Києві офіційно завершено розбір завалів та пошукову операцію на місці влучання російської ракети в житлову дев'ятиповерхівку в Дарницькому районі. Володимир Зеленський зазначив, що рятувальники ДСНС працювали на локації понад добу без перерви.

Внаслідок прямого удару в будинку було повністю зруйновано один із під’їздів. За уточненими даними, загинули 24 людини, троє з яких — діти.

"Мої співчуття рідним і близьким. Усім, хто був поранений і втратив дім, має бути надана необхідна допомога. Загалом у Києві через учорашню атаку 48 людей поранено, і з них двоє – діти. Дякую ДСНС, Нацполіції, усім, хто ліквідував наслідки цієї російської атаки та допомагав людям", — висловився Зеленський.

Президент підкреслив, що такі цілеспрямовані атаки на цивільне населення не можуть залишатися безкарними, а дії Росії не мають стати нормою для світу.

"Треба тиснути. Саме Україна захищає Європу та світ, щоб такі удари, коли гинуть діти, не поширювалися далі", — заявив глава держави.

Окрему увагу Зеленський приділив питанню протиповітряної оборони. Він наголосив на важливості розвитку антибалістичної коаліції. Йдеться про ініціативи 13 країн щодо спільного виробництва систем захисту в Європі. Також президент відзначив роль програми PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), яка дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американського озброєння згідно з пріоритетними потребами України. За словами Зеленського, розвиток цих спроможностей є єдиним способом гарантувати безпеку від балістичних загроз у майбутньому.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що у четвер, 14 травня, Володимир Зеленський дав доручення розробити потенційні формати дзеркальної відповіді по Росії. Він звернув увагу, що 13 та 14 травня РФ застосувала проти України 1567 дронів і 56 ракет, що призвело до смертей та руйнувань у кількох містах.

Тим часом в Росії повідомляють про потужні вибухи та сильні пожежі на НПЗ в Рязані. Крім того, мешканці міста публікували фото та відео, що є прильоти по житловим будинкам.