Зеленський доручив запропонувати формати відповіді ЗСУ на атаку РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У четвер, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час наради глава держави доручив Силам оборони та спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді на масований російський удар. Він зазначив, що росіяни застосували понад 50 ракет різних типів для обстрілу України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський про відповідь ЗСУ на масований обстріл

Сьогодні, 14 травня, під час Ставки Верховного Головнокомандувача Президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони України та спеціальним службам підготувати можливі варіанти відповіді на масований російський удар по території України. За словами глави держави, російська атака тривала майже дві доби та була спланована таким чином, щоб максимально ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Зеленський повідомив, що 13 та 14 травня РФ застосувала проти України 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Сили ППО збили 94% безпілотників та 73% ракет. Президент наголосив, що головною проблемою залишаються балістичні ракети, а також необхідність прикриття великої кількості тилових об’єктів та міст.

Під час засідання Ставки військове командування, міністр оборони, міністр енергетики та інші посадовці обговорили потреби української системи захисту неба. Йшлося, зокрема, про збільшення постачання радарів та іншого необхідного обладнання. За підсумками наради Зеленський дав окремі доручення Генеральному штабу ЗСУ, Повітряним силам та Міністерству оборони.

Читайте також:

Також президенту доповіли про наслідки ударів РФ у різних регіонах України — від Рівненщини та Івано-Франківщини до Києва й Харківської області. У столиці досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого під’їзду житлового будинку, який, за словами Зеленського, був фактично знищений з першого по дев’ятий поверх.

Президент зазначив, що наразі невідомою залишається доля майже 20 людей, які могли перебувати в будинку. Станом на зараз у Києві відомо про сімох загиблих та 39 поранених. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники ДСНС, поліція, медики та комунальні служби.

Окремо Зеленський наголосив, що одним із пріоритетів для України є посилення протиповітряної оборони, зокрема отримання антибалістичних систем та ракет до них. Він додав, що це питання стане ключовим у роботі української дипломатії найближчими місяцями.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Повітряних силах ЗСУ попередили про ризик нових російських атак найближчим часом. За словами Юрія Ігната, під час останнього масованого удару РФ не використала всі наявні засоби ураження, зокрема ракети "Калібр" та "Іскандер-К". Він зазначив, що цього разу окупанти зробили ставку переважно на балістику та стратегічну авіацію.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не мовчати після масованого російського удару по Києву 14 травня. За його словами, лише за одну ніч РФ випустила по Україні понад 670 дронів та 56 ракет, а за дві доби кількість застосованих безпілотників перевищила 1,5 тисячі.