Зеленский поручил предложить форматы ответа ВСУ на атаку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский.

В четверг, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время совещания глава государства поручил Силам обороны и специальным службам предложить возможные форматы ответа на массированный российский удар. Он отметил, что россияне применили более 50 ракет различных типов для обстрела Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский об ответе ВСУ на массированный обстрел

Сегодня, 14 мая, во время Ставки Верховного Главнокомандующего Президент Владимир Зеленский поручил Силам обороны Украины и специальным службам подготовить возможные варианты ответа на массированный российский удар по территории Украины. По словам главы государства, российская атака продолжалась почти двое суток и была спланирована таким образом, чтобы максимально усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

Зеленский сообщил, что 13 и 14 мая РФ применила против Украины 1567 дронов и 56 ракет различных типов. Силы ПВО сбили 94% беспилотников и 73% ракет. Президент подчеркнул, что главной проблемой остаются баллистические ракеты, а также необходимость прикрытия большого количества тыловых объектов и городов.

Во время заседания Ставки военное командование, министр обороны, министр энергетики и другие должностные лица обсудили потребности украинской системы защиты неба. Речь шла, в частности, об увеличении поставок радаров и другого необходимого оборудования. По итогам совещания Зеленский дал отдельные поручения Генеральному штабу ВСУ, Воздушным силам и Министерству обороны.

Также президенту доложили о последствиях ударов РФ в разных регионах Украины — отРовенской и Ивано-Франковской областей до Киева и Харьковской области. В столице до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного подъезда жилого дома, который, по словам Зеленского, был фактически уничтожен с первого по девятый этаж.

Президент отметил, что пока неизвестной остается судьба почти 20 человек, которые могли находиться в доме. По состоянию на сейчас в Киеве известно о семи погибших и 39 раненых. К ликвидации последствий атаки привлечены спасатели ГСЧС, полиция, медики и коммунальные службы.

Отдельно Зеленский отметил, что одним из приоритетов для Украины является усиление противовоздушной обороны, в частности получение антибаллистических систем и ракет к ним. Он добавил, что этот вопрос станет ключевым в работе украинской дипломатии в ближайшие месяцы.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Воздушных силах ВСУ предупредили о риске новых российских атак в ближайшее время. По словам Юрия Игната, во время последнего массированного удара РФ не использовала все имеющиеся средства поражения, в частности ракеты "Калибр" и "Искандер-К". Он отметил, что на этот раз оккупанты сделали ставку преимущественно на баллистику и стратегическую авиацию.

Новини.LIVE также писали, что Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество не молчать после массированного российского удара по Киеву 14 мая. По его словам, только за одну ночь РФ выпустила по Украине более 670 дронов и 56 ракет, а за двое суток количество примененных беспилотников превысило 1,5 тысячи.