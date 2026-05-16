Зеленский отметил госнаградами украинских защитников

Дата публикации 16 мая 2026 11:11
Владимир Зеленский вручил госнаграды. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский почтил украинских защитников и семьи павших воинов, отметив их высшими государственными наградами. Во время церемонии он отметил роль украинцев в защите государства и противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

"Мы отмечаем государственными наградами Украины тех людей, благодаря которым держится все: украинское государство, украинская независимость, украинское будущее. Между нами и Россией только одна реальная и сильная граница — это украинцы, которые воюют ради свободы нашего государства и которые работают на то, чтобы Украине было чем обороняться", — заявил президент.

Зеленський вручив державні нагороди бійцям ЗСУ
Церемония награждения. Фото: Офис президента

Глава государства подчеркнул, что украинские военные не только защищают страну на своей территории, но и наносят удары по врагу.

"Мы проводим операции на российской территории, действуют наши дальнобойные санкции против России за войну - реально действуют каждую ночь, каждый день", — отметил Зеленский.

Президент призвал почтить память погибших защитников минутой молчания. После этого он вручил семьям павших Героев Украины ордена "Золотая Звезда" и награды "Крест боевых заслуг".

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил о необходимости усиления Черниговско-Киевского направления из-за роста угрозы со стороны Беларуси. По его словам, Россия активизирует попытки втянуть Минск в войну и может использовать его территорию для потенциальной агрессии, поэтому Украина готовит соответствующие оборонительные решения.

Также Зеленский сообщил, что РФ готовит новую волну ракетно-дронных атак по Украине, в частности по "центрам принятия решений". Он отметил, что украинская разведка получила документы, подтверждающие подготовку таких ударов, а государство уже усиливает меры безопасности в ответ.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
