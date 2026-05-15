Зеленский поручил усилить оборону севера из-за угрозы из Беларуси

Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.

Четко понимаем, что обсуждается между Россией и руководством Беларуси. Пошла сейчас большая активность россиян - я имею в виду, в разговоре с Александром Лукашенко. Хотят значительно больше втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции - или против нашего Черниговско-Киевского направления, или против одной из стран в НАТО, которые рядом с Беларусью. Конечно, мы будем и в дальнейшем защищать Украину, защищать наших людей, украинцев. Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы рассмотрим и утвердим. Черниговско-Киевское направление мы будем усиливать. Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь.

Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам - по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь, по Банковой. Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались - ищут, где мы находимся, где мы бываем. Так же о других людях из украинского руководства, из разведки, наших специальных служб. Кое-кто там, в Москве, так и не понял, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае - на Банковой или без Банковой - свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим.

