Зеленський доручив посилити оборону півночі через загрозу з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення Чернігівсько-Київського напрямку на тлі зростання загрози з боку Білорусі. За його словами, Росія активізувала спроби втягнути Мінськ у війну та використати його територію для можливих агресивних дій. Україна, за його словами, вже готує відповідні оборонні рішення та план реагування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського у п'ятницю, 15 травня.

Зеленський про загрозу з боку Білорусі та посилення оборони півночі

Володимир Зеленський зазначив, що українська розвідка фіксує активні контакти між Росією та керівництвом Білорусі. Він підкреслив, що Москва намагається розширити війну, використовуючи територію Білорусі як плацдарм для потенційних ударів.

Коментуючи ситуацію, президент наголосив:

"Звісно, ми будемо й надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців — я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати".

Він додав, що Україна продовжує відстежувати дії Росії та Білорусі й координує кроки з міжнародними партнерами.

Зеленський про підготовку нових ударів РФ по Україні

Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нові удари по Києву та інших містах України, зокрема по політичних і військових об’єктах. За його словами, у наявних документах РФ фігурують потенційні цілі, серед яких об’єкти українського керівництва та силових структур.

Глава держави зазначив, що Україна не відмовиться від свого суверенітету попри будь-які загрози.

Водночас Зеленський наголосив, що російські плани включають можливі атаки на місця перебування представників влади, армії та спецслужб. Він підкреслив, що серед потенційних цілей згадується і урядовий квартал у Києві.

"Є у нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву, удари по Києву та по інших наших містах — по політичних та військових об’єктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут — по Банковій", — поінформував лідер.

Він додав, що Україна продовжить захищати свою незалежність і не допустить реалізації цих планів.

