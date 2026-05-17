Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прокомментировал удар по Московскому региону

Зеленский прокомментировал удар по Московскому региону

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 13:11
Зеленский раскрыл детали удара по России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дальнобойный удар по Московскому региону. Глава государства заявил, что это стало ответом на российские атаки по украинским городам и затягивание войны. По словам Зеленского, украинские силы смогли преодолеть одну из самых плотных систем противовоздушной обороны России.

Он также подчеркнул, что расстояние до цели превышало 500 километров от государственной границы Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт Владимира Зеленского.

Президент поблагодарил СБУ и Силы обороны

"На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за точность", — заявил Глава Государства. 

Пожар в России
Пожар в России. Фото: Telegram

Президент Владимир Зеленский также отметил, что Россия должна завершить войну против Украины. В последние месяцы Украина регулярно наращивает возможности дальнобойных ударов с применением беспилотников и ракет собственного производства. Российская сторона официально не раскрывала масштабы последствий последней атаки на Московский регион.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский вручил государственные награды украинских военнослужащим. 

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара по Украине погибли сотрудники известной сети ресторанов. 

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации