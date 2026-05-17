Зеленский раскрыл детали удара по России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дальнобойный удар по Московскому региону. Глава государства заявил, что это стало ответом на российские атаки по украинским городам и затягивание войны. По словам Зеленского, украинские силы смогли преодолеть одну из самых плотных систем противовоздушной обороны России.

Он также подчеркнул, что расстояние до цели превышало 500 километров от государственной границы Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт Владимира Зеленского.

Президент поблагодарил СБУ и Силы обороны

"На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за точность", — заявил Глава Государства.

Пожар в России. Фото: Telegram

Президент Владимир Зеленский также отметил, что Россия должна завершить войну против Украины. В последние месяцы Украина регулярно наращивает возможности дальнобойных ударов с применением беспилотников и ракет собственного производства. Российская сторона официально не раскрывала масштабы последствий последней атаки на Московский регион.

