Антибаллистика и усиление ПВО: Зеленский поговорил с Макроном

Дата публикации 16 мая 2026 16:24
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 16 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили работу по антибаллистике и усилению противовоздушной обороны Украины. Президенты договорились о контактах в ближайшее время.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Во время разговора с Макроном Зеленский поблагодарил Францию за поддержку Украины и осуждение российских атак по украинским городам и громадам. Он отметил, что такие удары демонстрируют характер действий России и необходимость усиления совместной защиты.

"Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз", — отметил глава государства.

Отдельно президенты обсудили готовность Франции участвовать в усилении украинской противовоздушной обороны и развитии антибаллистических возможностей. Также речь шла об укреплении возможностей Украины отражать российские атаки уже сейчас.

Кроме вопросов безопасности, стороны коснулись европейского направления и необходимости скорейшего открытия всех переговорных кластеров для Украины. Зеленский подчеркнул важность поддержки Франции в этом процессе.

Эмманюэль Макрон проинформировал украинского президента о своем визите в страны Африки. Лидеры также обсудили важность координации совместных международных усилий на этом направлении.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления обороны Черниговско-Киевского направления из-за роста угроз со стороны Беларуси. По его словам, Россия пытается втянуть Минск в войну и может использовать его территорию для возможных атак. Украина уже готовит соответствующие оборонные решения и план действий в ответ на эти риски.

Новини.LIVE также сообщали, что Зеленский предупреждал, что Россия пытается втянуть Беларусь в новые агрессивные действия против Украины и стран НАТО. По его словам, Москва рассматривает возможность проведения военных операций с белорусской территории как в направлении Украины, так и против государств Альянса.

