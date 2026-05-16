Антибалістика і посилення ППО: Зеленський поговорив з Макроном

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 16 травня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили роботу щодо антибалістики та посилення протиповітряної оборони України. Президенти домовилися про контакти найближчим часом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Під час розмови з Макроном Зеленський подякував Франції за підтримку України та засудження російських атак по українських містах і громадах. Він наголосив, що такі удари демонструють характер дій Росії та необхідність посилення спільного захисту.

"Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз", — зазначив глава держави.

Окремо президенти обговорили готовність Франції долучатися до посилення української протиповітряної оборони та розвитку антибалістичних можливостей. Також ішлося про зміцнення спроможностей України відбивати російські атаки вже зараз.

Читайте також:

Крім безпекових питань, сторони торкнулися європейського напряму та необхідності якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів для України. Зеленський підкреслив важливість підтримки Франції у цьому процесі.

Емманюель Макрон поінформував українського президента про свій візит до країн Африки. Лідери також обговорили важливість координації спільних міжнародних зусиль на цьому напрямку.

Скриншот повідомлення Володимира Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку через зростання загроз із боку Білорусі. За його словами, Росія намагається втягнути Мінськ у війну та може використати його територію для можливих атак. Україна вже готує відповідні оборонні рішення та план дій у відповідь на ці ризики.

Новини.LIVE також повідомляли, що Зеленський попереджав, що Росія намагається втягнути Білорусь у нові агресивні дії проти України та країн НАТО. За його словами, Москва розглядає можливість проведення військових операцій із білоруської території як у напрямку України, так і проти держав Альянсу.