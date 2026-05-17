Более 50 погибших и сотни раненых: Зеленский озвучил последствия атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за последнюю неделю Россия осуществила одну из самых масштабных волн воздушного террора против Украины. По словам главы государства, оккупанты выпустили тысячи дронов, авиабомб и десятки ракет, большинство из которых были баллистическими.

"За эту неделю россияне выпустили по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 КАБов и 74 ракеты различных типов, из них большинство - баллистические", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что значительная часть ударов пришлась по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В результате российских атак за неделю погибли 52 человека, еще 346 получили ранения, среди них — 22 ребенка.

"Много было попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. К сожалению, в результате обстрелов в течение недели погибли 52 человека. Мои соболезнования родным и близким. Мои соболезнования родным и близким. Еще 346 человек пострадали, из них 22 ребенка", — заявил Зеленский.

Президент также отметил необходимость усиления украинской системы противовоздушной обороны и развития совместной защиты Европы от баллистических угроз.

"Нашим людям нужно больше защиты, и все, что поддерживает украинскую ПВО, в конце концов помогает сохранять жизнь. Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни одной другой стране континента", — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и помощь в укреплении оборонных возможностей государства.

Как сообщали Новини.LIVE, президент предупредил об угрозе новых массированных атак РФ по Украине. По словам Зеленского, целями врага могут стать стратегические объекты и центры принятия решений.

А также в течение суток российские войска выпустили по Украине 287 ударных дронов.