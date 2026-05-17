Выпустили почти 300 БпЛА: Россия атаковала Украину с шести направлений

Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты в ночь на 17 мая совершили масштабную атаку дронами по Украине, выпустив почти 300 беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 279 вражеских целей, однако зафиксированы и попадания в нескольких регионах страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных Сил ВСУ.

РФ атаковала Украину в ночь на 17 мая

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российская армия атаковала Украину 287 ударными БпЛА типа Shahed, а также дронами "Гербера", "Италмас" и беспилотниками-имитаторами "Пародия". Запуски осуществлялись с территории России — из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 279 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Читайте также:

В то же время зафиксировано попадание восьми ударных дронов в семи локациях. Еще в семи местах упали обломки сбитых БпЛА.

В Воздушных силах также предупредили, что в небе остаются новые группы вражеских дронов, и призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

Как сообщали Новини.LIVE, оккупанты более 30 раз за сутки атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов ранения получили восемь человек.

А также президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новую волну ракетно-дронных атак по Украине. Целью врага могут стать центры принятия решений и другие стратегические объекты.