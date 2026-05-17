Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены 8 человек

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

В течение суток российские войска массированно обстреливали Днепропетровскую область, применяя беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались четыре района региона - ранения получили восемь человек, повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и ГСЧС.

Последствия атаки РФ по Днепропетровской области

В Днепре в результате обстрела возникли пожары. Враг повредил предприятие и частные дома. Пострадали три человека.

В Криворожском районе под ударами были Кривой Рог, Лозоватская и Зеленодольская громады. Там изуродованы частный дом и объекты инфраструктуры. Ранения получили четыре человека, трое из них госпитализированы. По данным медиков, мужчины 26 и 52 лет находятся в тяжелом состоянии, а 33-летняя женщина - в состоянии средней тяжести.

Разрушенный дом после обстрела. Фото: Днепропетровская ОВА

На Никопольщине российские войска атаковали Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую, Мировскую и Покровскую громады. В результате обстрелов повреждены предприятие, инфраструктура, многоэтажки и частные дома.

Тушение пожара в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Также под огнем оказалась Синельниковщина. В Покровской, Петропавловской и Межевской громадах повреждены предприятие, частный дом и гараж. Ранения получил 58-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новую волну ракетно-дронных ударов по Украине, в частности по так называемым "центрам принятия решений". По словам главы государства, украинская разведка уже получила документы, которые подтверждают подготовку атак на ряд политических и военных объектов, а Украина усиливает меры безопасности и готовится к возможным ударам.

Также сообщалось, что 15 мая российские оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.