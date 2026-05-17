Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: поранено 8 людей

Протягом доби російські війська масовано обстрілювали Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники та артилерію. Під ударами опинилися чотири райони регіону — поранення дістали восьмеро людей, пошкоджено житлові будинки, підприємства та інфраструктуру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та ДСНС.

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині

У Дніпрі внаслідок обстрілу виникли пожежі. Ворог пошкодив підприємство та приватні будинки. Постраждали троє людей.

У Криворізькому районі під ударами були Кривий Ріг, Лозуватська та Зеленодольська громади. Там понівечено приватний будинок та об'єкти інфраструктури. Поранення отримали четверо людей, трьох із них госпіталізували. За даними медиків, чоловіки 26 та 52 років перебувають у тяжкому стані, а 33-річна жінка — у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську та Покровську громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, інфраструктура, багатоповерхівки та приватні будинки.

Також під вогнем опинилася Синельниківщина. У Покровській, Петропавлівській та Межівській громадах пошкоджено підприємство, приватний будинок та гараж. Поранення дістав 58-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову хвилю ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема по так званих "центрах ухвалення рішень". За словами глави держави, українська розвідка вже отримала документи, які підтверджують підготовку атак на низку політичних і військових об’єктів, а Україна посилює заходи безпеки та готується до можливих ударів.

Також повідомлялося, що 15 травня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще кілька людей дістали поранення.