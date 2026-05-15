Головна Новини дня Росія обстріляла дронами Запоріжжю: одна людина загинула

Дата публікації: 15 травня 2026 12:39
Ліквідація наслідків обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 15 травня, атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Крім того, відомо про поранених.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Наразі відомо про трьох травмованих, але кількість постраждалих уточнюється. 

Пожежа внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків російського обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу загорілася вантажівка та легкові авто. На місці атаки працюють усі екстрені служби.

Рятувальники ліквідовують пожежу після російського обстрілу Запоріжжя 15 травня. Фото: ДСНС
Російський обстріл Запоріжжя 15 травня. Фото: ДСНС
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю, 15 травня російські загарбники завдали удару по приміському поїзді у Запорізькій області. Внаслідок атаки поранено двох людей.

У ніч проти 15 травня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Сили ППО збили 130 БпЛА та одну протикорабельну ракету. Водночас є влучання на шести локаціях.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
