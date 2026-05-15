Росія обстріляла дронами Запоріжжю: одна людина загинула

Російські окупанти у пʼятницю, 15 травня, атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Крім того, відомо про поранених.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Наразі відомо про трьох травмованих, але кількість постраждалих уточнюється.

Внаслідок російського обстрілу загорілася вантажівка та легкові авто. На місці атаки працюють усі екстрені служби.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю, 15 травня російські загарбники завдали удару по приміському поїзді у Запорізькій області. Внаслідок атаки поранено двох людей.

У ніч проти 15 травня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Сили ППО збили 130 БпЛА та одну протикорабельну ракету. Водночас є влучання на шести локаціях.