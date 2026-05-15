РФ атакувала Україну дронами та ракетами: як відпрацювала ППО
Російські війська у ніч проти 15 травня атакували Україну ракетами різних типів та ударними дронами. Повітряні цілі летіли з дев'яти напрямків. Попри успішну роботу протиповітряної оборони є влучання на кількох локаціях.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили.
Обстріли України 15 травня
У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 14 травня противник атакував п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з тимчасово окупованого Криму, а також 141 ударним БпЛА різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Донецька та Криму.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила:
- одну протикорабельну ракету Х-35;
- 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.
Водночас зазначається, що п'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Однак є влучання семи ударних БпЛА на шести локаціях.
Як писали Новини.LIVE, 15 травня у Києві завершилась пошуково-рятувальна операція. Вона тривала понад 28 годин. Внаслідок обстрілів столиці загинули 24 людини.
Крім того, упродовж останньої доби окупанти здійснили 772 удари по Запорізькій області. У Пологівському районі внаслідок ворожого обстрілу загинула людина.