РФ атакувала Україну дронами та ракетами: як відпрацювала ППО

Робота ПОП. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 15 травня атакували Україну ракетами різних типів та ударними дронами. Повітряні цілі летіли з дев'яти напрямків. Попри успішну роботу протиповітряної оборони є влучання на кількох локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили.

Обстріли України 15 травня

У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 14 травня противник атакував п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з тимчасово окупованого Криму, а також 141 ударним БпЛА різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Донецька та Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО 15 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила:

Читайте також:

одну протикорабельну ракету Х-35;

130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.

Водночас зазначається, що п'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Однак є влучання семи ударних БпЛА на шести локаціях.

Як писали Новини.LIVE, 15 травня у Києві завершилась пошуково-рятувальна операція. Вона тривала понад 28 годин. Внаслідок обстрілів столиці загинули 24 людини.

Крім того, упродовж останньої доби окупанти здійснили 772 удари по Запорізькій області. У Пологівському районі внаслідок ворожого обстрілу загинула людина.