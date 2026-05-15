Главная Новости дня РФ атаковала Украину дронами и ракетами: как отработала ПВО

Дата публикации 15 мая 2026 10:38
Работа ПОП. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 15 мая атаковали Украину ракетами различных типов и ударными дронами. Воздушные цели летели с девяти направлений. Несмотря на успешную работу противовоздушной обороны есть попадания на нескольких локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы.

Обстрелы Украины 15 мая

В Воздушных силах рассказали, что с 18:00 14 мая противник атаковал пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, одной противокорабельной ракетой Х-35 с временно оккупированного Крыма, а также 141 ударным БпЛА различных типов с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Донецка и Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Удар по Україні 15 травня
Результаты работы ПВО 15 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила:

  • одну противокорабельную ракету Х-35;
  • 130 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия" на юге, севере и востоке страны.

В то же время отмечается, что пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Однако есть попадания семи ударных БпЛА на шести локациях.

Как писали Новини.LIVE, 15 мая в Киеве завершилась поисково-спасательная операция. Она длилась более 28 часов. В результате обстрелов столицы погибли 24 человека.

Кроме того, в течение последних суток оккупанты совершили 772 удара по Запорожской области. В Пологовском районе в результате вражеского обстрела погиб человек.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
