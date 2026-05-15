Смертельный обстрел Запорожья: в Пологовском районе погиб человек

Спасатели ГСЧС в Запорожье.

В течение последних суток российские оккупационные войска осуществили 772 удара по территории Запорожской области, под огнем оказались 44 населенных пункта. К сожалению, в Пологовском районе в результате вражеского обстрела погиб человек. Местные власти продолжают получать сообщения о последствиях атак: сейчас зафиксировано уже 80 заявлений о повреждении частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Активнее всего захватчики использовали беспилотную авиацию - зафиксировано 533 атаки БпЛА различных модификаций. Под прицелом оказались не только прифронтовые Гуляйполе и Степногорск, но и само Запорожье и близлежащие поселки, такие как Кушугум, Беленькое и Разумовка. Кроме того, противник совершил 20 авиационных налетов на ряд сел, среди которых Преображенка, Малая Токмачка и Воздвижовка.

Также войска РФ 211 раз ударили из артиллерии по жилым кварталам Гуляйполя, Железнодорожного и Новоданиловки. Еще восемь обстрелов было осуществлено из реактивных систем залпового огня (РСЗО), что повлекло дополнительные разрушения в Павловке и Новоандреевке.

Сейчас спасательные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий, однако в ОГА предупредили, что есть очень высокая угроза повторных обстрелов.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Россия нанесла удар по Запорожью, применив КАБ по обычной СТО. В результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, еще восемь считаются без вести пропавшими.

Также в Киеве и других городах продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки, которая длилась двое суток. В результате обстрела в Киеве, по последним данным, погибли 24 человека, разбор завалов дома на Дарницком районе продолжается до сих пор.