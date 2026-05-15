Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Смертельный обстрел Запорожья: в Пологовском районе погиб человек

Смертельный обстрел Запорожья: в Пологовском районе погиб человек

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 07:55
Смертельный обстрел Запорожья: в Пологовском районе погиб человек
Спасатели ГСЧС в Запорожье. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

В течение последних суток российские оккупационные войска осуществили 772 удара по территории Запорожской области, под огнем оказались 44 населенных пункта. К сожалению, в Пологовском районе в результате вражеского обстрела погиб человек. Местные власти продолжают получать сообщения о последствиях атак: сейчас зафиксировано уже 80 заявлений о повреждении частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла более 700 ударов по Запорожской области

Активнее всего захватчики использовали беспилотную авиацию - зафиксировано 533 атаки БпЛА различных модификаций. Под прицелом оказались не только прифронтовые Гуляйполе и Степногорск, но и само Запорожье и близлежащие поселки, такие как Кушугум, Беленькое и Разумовка. Кроме того, противник совершил 20 авиационных налетов на ряд сел, среди которых Преображенка, Малая Токмачка и Воздвижовка.

Также войска РФ 211 раз ударили из артиллерии по жилым кварталам Гуляйполя, Железнодорожного и Новоданиловки. Еще восемь обстрелов было осуществлено из реактивных систем залпового огня (РСЗО), что повлекло дополнительные разрушения в Павловке и Новоандреевке.

Сейчас спасательные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий, однако в ОГА предупредили, что есть очень высокая угроза повторных обстрелов.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что недавно Россия нанесла удар по Запорожью, применив КАБ по обычной СТО. В результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, еще восемь считаются без вести пропавшими.

Также в Киеве и других городах продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки, которая длилась двое суток. В результате обстрела в Киеве, по последним данным, погибли 24 человека, разбор завалов дома на Дарницком районе продолжается до сих пор.

Запорожье Запорожская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации