Смертельний обстріл Запоріжжя: у Пологівському районі загинула людина

Дата публікації: 15 травня 2026 07:55
Рятувальники ДСНС в Запоріжжі. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили 772 удари по території Запорізької області, під вогнем опинилися 44 населені пункти. На жаль, у Пологівському районі внаслідок ворожого обстрілу загинула людина. Місцева влада продовжує отримувати повідомлення про наслідки атак: наразі зафіксовано вже 80 заяв про пошкодження приватних осель, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Росія завдала понад 700 ударів по Запорізькій області

Найактивніше загарбники використовували безпілотну авіацію — зафіксовано 533 атаки БпЛА різних модифікацій. Під прицілом опинилися не лише прифронтові Гуляйполе та Степногірськ, а й саме Запоріжжя та прилеглі селища, як-от Кушугум, Біленьке та Розумівка. Крім того, противник здійснив 20 авіаційних нальотів на низку сіл, серед яких Преображенка, Мала Токмачка та Воздвижівка.

Також війська РФ 211 разів ударили з артилерії по житлових кварталах Гуляйполя, Залізничного та Новоданилівки. Ще вісім обстрілів було здійснено з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), що спричинило додаткові руйнування в Павлівці та Новоандріївці.

Наразі рятувальні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків, проте в ОВА попередили, що є дуже висока загроза повторних обстрілів.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно Росія завдала удару по Запоріжжю, застосувавши КАБ по звичайній СТО. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 12 осіб, ще вісьмох вважають безвісти зниклими.

Також в Києві та інших містах триває ліквідація наслідків масованої російської атаки, яка тривала дві доби. Внаслідок обстрілу в Києві, за останніми даними, загинуло 24 особи, розбір завалів будинку на Дарницькому районі триває й досі.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
