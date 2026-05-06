Потужний удар по Запоріжжю: вісьмох загиблих досі не можуть опізнати

Наслідки удару РФ керованими авіабомбами по Запоріжжю 5 травня. Фото: ДСНС

У Запоріжжі оголошено день жалоби за 12 цивільними, чиє життя обірвав масований російський удар. Найбільша кількість жертв зафіксована на місцевій станції технічного обслуговування, куди поцілила керована авіабомба, спровокувавши пожежу площею у дві з половиною тисячі квадратних метрів. Водночас деяких жертв досі не вдалося ідентифікувати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно розповіла в.о міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Росія завдала потужного удару по Запоріжжю 5 травня

За словами Регіни Харченко сьогодні, 6 травня, Запоріжжя перебуває у жалобі за жертвами вчорашнього російського бомбардування, яке забрало життя 12 мирних жителів.

За медичною допомогою після обстрілу звернулися 43 особи, але ця цифра не є остаточною, адже через відкладену реакцію на сильний стрес люди продовжують йти до лікарів. Наразі в стаціонарах перебувають четверо пацієнтів у важкому стані та 14 — у стані середньої тяжкості. Решті поранених надали необхідну амбулаторну допомогу.

Рятувальники та перехожі допомагають пораненим. Фото: Запорізька ОВА

Під основний удар потрапила звичайна станція технічного обслуговування в Шевченківському районі міста. О 17:00, коли мешканці масово поверталися з роботи, туди відбулося пряме влучання керованої авіабомби. Удар спричинив масштабну пожежу, що охопила 2,5 тисячі квадратних метрів. "

Вчора всі ті кадри страшні, які ви бачили, 2,5 тисячі квадратних метрів пожежі саме на цьому об'єкті загинуло 9 людей", — розповіла Харченко.

Наслідки удару по СТО в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Локалізувати та повністю ліквідувати вогонь рятувальникам вдалося лише близько 21:00. Наразі на згарищі працюють експерти та спецпідрозділи Національної поліції, але вісьмох загиблих досі не ідентифікували. Родичі жертв, які розуміли, що їхні близькі перебували поруч, шукали їх безпосередньо на місці трагедії разом із представниками міської та районної влади.

Ситуацію критично ускладнила тактика окупантів. Після вибухів КАБів на допомогу оперативно виїхали працівники ДСНС, Нацполіції та понад 100 співробітників комунальних служб. У цей момент росіяни почали атакувати ці ж локації безпілотниками типу "Шахед". Через пряму загрозу життю оперативні підрозділи певний час не могли підійти до епіцентру руйнувань, щоб надати людям первинну медичну допомогу.

Чоловіки виносять поранену людину. Фото: Запорізька ОВА

Окрім автостанції, бомби поцілили по нежитловій інфраструктурі міста — складських приміщеннях та одному з підприємств. Жодної інформації про небезпечні хімічні викиди в атмосферу внаслідок пожеж не надходило, це питання тримає на контролі Державна екологічна інспекція.

Вибуховими хвилями пошкоджено навколишню забудову: заклади освіти, гуртожитки та 15 багатоповерхівок. За словами очільниці міста, суттєвих руйнувань несучих конструкцій житлових будинків немає — вибиті вікна, двері та понівечені балкони. Усі квартири придатні для подальшого проживання, тому потреби у відселенні містян немає.

Працівники комунального підприємства "Запоріжжя сервіс" вже опрацювали понад 13 багатоповерхівок і продовжують ліквідовувати наслідки. Наразі 60 мешканців звернулися до департаменту соціального захисту населення. Залежно від фінансового стану кожної родини, громада надасть їм допомогу у вигляді будівельних робіт або грошових виплат.

Зазначимо, що Росія порушила умови перемир'я. Оскільки Кремль просив режим тиші 8 та 9 травня для проведення пропагандистського параду до так званого "Дня перемоги", Україна висунула дзеркальні вимоги — запровадити режим тиші 5 та 6 травня. Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський відреагував на російські удари.

А вранці, 6 травня, Росія завдала нового удару по Запоріжжю. Під атакою опинився промисловий об'єкт.