Мощный удар по Запорожью: восьмерых погибших до сих пор не могут опознать

Последствия удара РФ управляемыми авиабомбами по Запорожью 5 мая. Фото: ГСЧС

В Запорожье объявлен день траура по 12 гражданским, чьи жизни оборвал массированный российский удар. Наибольшее количество жертв зафиксировано на местной станции технического обслуживания, куда попала управляемая авиабомба, спровоцировав пожар площадью в две с половиной тысячи квадратных метров. В то же время некоторых жертв до сих пор не удалось идентифицировать.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно рассказала и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко.

Россия нанесла мощный удар по Запорожью 5 мая

По словам Регины Харченко сегодня, 6 мая, Запорожье находится в трауре по жертвам вчерашней российской бомбардировки, которая унесла жизни 12 мирных жителей.

За медицинской помощью после обстрела обратились 43 человека, но эта цифра не является окончательной, ведь из-за отложенной реакции на сильный стресс люди продолжают идти к врачам. Сейчас в стационарах находятся четверо пациентов в тяжелом состоянии и 14 — в состоянии средней тяжести. Остальным раненым оказали необходимую амбулаторную помощь.

Спасатели и прохожие помогают раненым. Фото: Запорожская ОГА

Под основной удар попала обычная станция технического обслуживания в Шевченковском районе города. В 17:00, когда жители массово возвращались с работы, туда произошло прямое попадание управляемой авиабомбы. Удар вызвал масштабный пожар, охвативший 2,5 тысячи квадратных метров."

Читайте также:

Вчера все те кадры страшные, которые вы видели, 2,5 тысячи квадратных метров пожара именно на этом объекте погибло 9 человек", — рассказала Харченко.

Последствия удара по СТО в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Локализовать и полностью ликвидировать огонь спасателям удалось лишь около 21:00. Сейчас на пепелище работают эксперты и спецподразделения Национальной полиции, но восемь погибших до сих пор не идентифицировали. Родственники жертв, которые понимали, что их близкие находились рядом, искали их непосредственно на месте трагедии вместе с представителями городской и районной власти.

Ситуацию критически осложнила тактика оккупантов. После взрывов КАБов на помощь оперативно выехали работники ГСЧС, Нацполиции и более 100 сотрудников коммунальных служб. В этот момент россияне начали атаковать эти же локации беспилотниками типа "Шахед". Из-за прямой угрозы жизни оперативные подразделения некоторое время не могли подойти к эпицентру разрушений, чтобы оказать людям первичную медицинскую помощь.

Мужчины выносят раненого человека. Фото: Запорожская ОГА

Кроме автостанции, бомбы попали по нежилой инфраструктуре города - складских помещениях и одном из предприятий. Никакой информации об опасных химических выбросах в атмосферу в результате пожаров не поступало, этот вопрос держит на контроле Государственная экологическая инспекция.

Взрывными волнами повреждена окружающая застройка: учебные заведения, общежития и 15 многоэтажек. По словам главы города, существенных разрушений несущих конструкций жилых домов нет — выбиты окна, двери и изуродованные балконы. Все квартиры пригодны для дальнейшего проживания, поэтому потребности в отселении горожан нет.

Работники коммунального предприятия "Запорожье сервис" уже обработали более 13 многоэтажек и продолжают ликвидировать последствия. Сейчас 60 жителей обратились в департамент социальной защиты населения. В зависимости от финансового состояния каждой семьи, община окажет им помощь в виде строительных работ или денежных выплат.

Отметим, что Россия нарушила условия перемирия. Поскольку Кремль просил режим тишины 8 и 9 мая для проведения пропагандистского парада к так называемому "Дню победы", Украина выдвинула зеркальные требования — ввести режим тишины 5 и 6 мая. Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский отреагировал на российские удары.

А утром, 6 мая, Россия нанесла новый удар по Запорожью. Под атакой оказался промышленный объект.