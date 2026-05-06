Мощный удар по Запорожью: восьмерых погибших до сих пор не могут опознать

Мощный удар по Запорожью: восьмерых погибших не могут опознать
В Запорожье объявлен день траура по 12 гражданским, чьи жизни оборвал массированный российский удар. Наибольшее количество жертв зафиксировано на местной станции технического обслуживания, куда попала управляемая авиабомба, спровоцировав пожар площадью в две с половиной тысячи квадратных метров. В то же время некоторых жертв до сих пор не удалось идентифицировать.
Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно рассказала и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко.
Россия нанесла мощный удар по Запорожью 5 мая
По словам Регины Харченко сегодня, 6 мая, Запорожье находится в трауре по жертвам вчерашней российской бомбардировки, которая унесла жизни 12 мирных жителей.
За медицинской помощью после обстрела обратились 43 человека, но эта цифра не является окончательной, ведь из-за отложенной реакции на сильный стресс люди продолжают идти к врачам. Сейчас в стационарах находятся четверо пациентов в тяжелом состоянии и 14 — в состоянии средней тяжести. Остальным раненым оказали необходимую амбулаторную помощь.
Под основной удар попала обычная станция технического обслуживания в Шевченковском районе города. В 17:00, когда жители массово возвращались с работы, туда произошло прямое попадание управляемой авиабомбы. Удар вызвал масштабный пожар, охвативший 2,5 тысячи квадратных метров."
Вчера все те кадры страшные, которые вы видели, 2,5 тысячи квадратных метров пожара именно на этом объекте погибло 9 человек", — рассказала Харченко.
Локализовать и полностью ликвидировать огонь спасателям удалось лишь около 21:00. Сейчас на пепелище работают эксперты и спецподразделения Национальной полиции, но восемь погибших до сих пор не идентифицировали. Родственники жертв, которые понимали, что их близкие находились рядом, искали их непосредственно на месте трагедии вместе с представителями городской и районной власти.
Ситуацию критически осложнила тактика оккупантов. После взрывов КАБов на помощь оперативно выехали работники ГСЧС, Нацполиции и более 100 сотрудников коммунальных служб. В этот момент россияне начали атаковать эти же локации беспилотниками типа "Шахед". Из-за прямой угрозы жизни оперативные подразделения некоторое время не могли подойти к эпицентру разрушений, чтобы оказать людям первичную медицинскую помощь.
Кроме автостанции, бомбы попали по нежилой инфраструктуре города - складских помещениях и одном из предприятий. Никакой информации об опасных химических выбросах в атмосферу в результате пожаров не поступало, этот вопрос держит на контроле Государственная экологическая инспекция.
Взрывными волнами повреждена окружающая застройка: учебные заведения, общежития и 15 многоэтажек. По словам главы города, существенных разрушений несущих конструкций жилых домов нет — выбиты окна, двери и изуродованные балконы. Все квартиры пригодны для дальнейшего проживания, поэтому потребности в отселении горожан нет.
Работники коммунального предприятия "Запорожье сервис" уже обработали более 13 многоэтажек и продолжают ликвидировать последствия. Сейчас 60 жителей обратились в департамент социальной защиты населения. В зависимости от финансового состояния каждой семьи, община окажет им помощь в виде строительных работ или денежных выплат.
Отметим, что Россия нарушила условия перемирия. Поскольку Кремль просил режим тишины 8 и 9 мая для проведения пропагандистского парада к так называемому "Дню победы", Украина выдвинула зеркальные требования — ввести режим тишины 5 и 6 мая. Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский отреагировал на российские удары.
А утром, 6 мая, Россия нанесла новый удар по Запорожью. Под атакой оказался промышленный объект.