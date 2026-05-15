Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия обстреляла дронами Запорожье: один человек погиб

Россия обстреляла дронами Запорожье: один человек погиб

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 12:39
Россия обстреляла дронами Запорожье: один человек погиб
Ликвидация последствий обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 15 мая, атаковали дронами Запорожье. В результате обстрела один человек погиб. Кроме того, известно о раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожья

Сейчас известно о трех травмированных, но количество пострадавших уточняется.

Російський обстріл Запоріжжя 15 травня
Пожар в результате российского обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Запоріжжя 15 травня
Ликвидация последствий российского обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

В результате российского обстрела загорелся грузовик и легковые авто. На месте атаки работают все экстренные службы.

Російський удар по Запоріжжю 15 травня
Спасатели ликвидируют пожар после российского обстрела Запорожья 15 мая. Фото: ГСЧС
Обстріл Запоріжжя 15 травня
Российский обстрел Запорожья 15 мая. Фото: ГСЧС
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю, 15 мая российские захватчики нанесли удар по пригородному поезду в Запорожской области. В результате атаки ранены два человека.

Читайте также:

В ночь на 15 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Силы ПВО сбили 130 БпЛА и одну противокорабельную ракету. В то же время есть попадания на шести локациях.

война Запорожье обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации