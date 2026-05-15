Россия обстреляла дронами Запорожье: один человек погиб
Российские оккупанты в пятницу, 15 мая, атаковали дронами Запорожье. В результате обстрела один человек погиб. Кроме того, известно о раненых.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Сейчас известно о трех травмированных, но количество пострадавших уточняется.
В результате российского обстрела загорелся грузовик и легковые авто. На месте атаки работают все экстренные службы.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю, 15 мая российские захватчики нанесли удар по пригородному поезду в Запорожской области. В результате атаки ранены два человека.
В ночь на 15 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Силы ПВО сбили 130 БпЛА и одну противокорабельную ракету. В то же время есть попадания на шести локациях.