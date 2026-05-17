Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Випустили майже 300 БпЛА: Росія атакувала Україну з шести напрямків

Випустили майже 300 БпЛА: Росія атакувала Україну з шести напрямків

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 11:38
Випустили майже 300 БпЛА: Росія атакувала Україну з шести напрямків
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти в ніч проти 17 травня здійснили масштабну атаку дронами по Україні, випустивши майже 300 безпілотників різних типів. Сили ППО знищили або подавили 279 ворожих цілей, однак зафіксовано й влучання у кількох регіонах країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних Сил ЗСУ.

РФ атакувала Україну в ніч проти 17 травня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська армія атакувала Україну 287 ударними БпЛА типу Shahed, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 279 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Читайте також:

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних дронів у семи локаціях. Ще у семи місцях впали уламки збитих БпЛА.

У Повітряних силах також попередили, що в небі залишаються нові групи ворожих дронів, та закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.

РФ випустила 287 БпЛА по Україні 17 травня
Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Як повідомляли Новини.LIVE, окупанти понад 30 разів за добу атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів поранення отримали восьмеро людей.

А також президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нову хвилю ракетно-дронових атак по Україні. Ціллю ворога можуть стати центри прийняття рішень та інші стратегічні об'єкти.

обстріли війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації