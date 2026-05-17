Випустили майже 300 БпЛА: Росія атакувала Україну з шести напрямків
Окупанти в ніч проти 17 травня здійснили масштабну атаку дронами по Україні, випустивши майже 300 безпілотників різних типів. Сили ППО знищили або подавили 279 ворожих цілей, однак зафіксовано й влучання у кількох регіонах країни.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних Сил ЗСУ.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська армія атакувала Україну 287 ударними БпЛА типу Shahed, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 279 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання восьми ударних дронів у семи локаціях. Ще у семи місцях впали уламки збитих БпЛА.
У Повітряних силах також попередили, що в небі залишаються нові групи ворожих дронів, та закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.
