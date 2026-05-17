Понад 50 загиблих і сотні поранених: Зеленський озвучив наслідки атак РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише за останній тиждень Росія здійснила одну з наймасштабніших хвиль повітряного терору проти України. За словами глави держави, окупанти випустили тисячі дронів, авіабомб і десятки ракет, більшість із яких були балістичними.

Зеленський повідомив, що протягом тижня російська армія застосувала проти України понад 3170 ударних дронів, більш ніж 1300 керованих авіабомб та 74 ракети різних типів.

"За цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 КАБів і 74 ракети різних типів, із них більшість — балістичні", — наголосив президент.

Глава держави зазначив, що значна частина ударів припала по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Унаслідок російських атак за тиждень загинули 52 людини, ще 346 дістали поранення, серед них — 22 дитини.

"Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини", — заявив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності посилення української системи протиповітряної оборони та розвитку спільного захисту Європи від балістичних загроз.

"Нашим людям потрібно більше захисту, і все, що підтримує українську ППО, зрештою допомагає зберігати життя. Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту", — підкреслив глава держави.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України та допомогу у зміцненні оборонних спроможностей держави.

А також протягом доби російські війська випустили по Україні 287 ударних дронів.