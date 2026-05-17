Майя Санду попередила про ризик мобілізації жителів Придністров'я Росією

Майя Санду в Кишиневі. Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

Президент Молдови Мая Санду заявила, що указ Володимира Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я може бути пов'язаний із війною проти України. Росія може використовувати нові паспорти для мобілізації людей в армію РФ.

Президент Молдови також пов'язала дії Кремля зі спробами тиску на Кишинів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Politico.

На думку Маї Санду, Москва може використовувати придністровське питання для впливу на внутрішню ситуацію в країні і процес реінтеграції регіону. Президентка наголосила, що після початку повномасштабної війни багато жителів Придністров'я почало оформляти молдавське громадянство. У Кишиневі вважають, що люди сприймають громадянство Молдови як безпечніше порівняно з російським.

Санду прокоментувала можливий тиск Росії

"Ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну. Від початку війни більшість жителів регіону прийняли молдавське громадянство. Тільки Європейський союз може вирішувати, чи стане Молдова частиною ЄС", — заявила Мая Санду.

Останніми місяцями влада Молдови неодноразово звинувачувала Росію у спробах дестабілізації ситуації в країні. Питання Придністров'я залишається одним із ключових факторів безпеки регіону на тлі війни Росії проти України. Молдова офіційно зберігає курс на вступ до Європейського союзу та поглиблення співпраці із західними партнерами.

