Майя Санду предупредила о риске мобилизации жителей Приднестровья Россией

Майя Санду в Кишиневе. Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям непризнанного Приднестровья может быть связан с войной против Украины. Россия может использовать новые паспорта для мобилизации людей в армию РФ.

Президент Молдовы также связала действия Кремля с попытками давления на Кишинев, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

По мнению Майи Санду, Москва может использовать приднестровский вопрос для влияния на внутреннюю ситуацию в стране и процесс реинтеграции региона. Президент подчеркнула, что после начала полномасштабной войны многие жители Приднестровья начали оформлять молдавское гражданство. В Кишиневе считают, что люди воспринимают гражданство Молдовы как более безопасное по сравнению с российским.

Санду прокомментировала возможное давление России

"Вероятно, им нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину. С начала войны большинство жителей региона приняли молдавское гражданство. Только Европейский союз может решать, станет ли Молдова частью ЕС", — заявила Майя Санду.

В последние месяцы власти Молдовы неоднократно обвиняли Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране. Вопрос Приднестровья остается одним из ключевых факторов безопасности региона на фоне войны России против Украины. Молдова официально сохраняет курс на вступление в Европейский союз и углубление сотрудничества с западными партнерами.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что во время визита в Украина Майя Санду почтила память жертв аварии на ЧАЭС.

Также Новини.LIVE сообщали, что Молдова оказалась в числе стран, которые готовы предоставить Украине дизель при проблемах с топливом.