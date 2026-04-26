Зеленский: несколько стран гарантируют Украине поставки дизеля

Президент Владимир Зеленский сообщил, что благодаря предварительным договоренностям несколько стран поддерживают Украину, обеспечивая надежные и стабильные поставки дизельного топлива. По его словам, цена — это очень важный вопрос. Кроме того, глава государства заявил, что в армии дефицита нет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с лидером Молдовы Майей Санду в Киеве, передает Новини.LIVE.

Поставки дизельного топлива в Украину

"Когда мы говорим о защите энергетики, это не только физическая защита. Приведу вам пример. У нас есть встречи на Ближнем Востоке. Есть различные договоренности. Украина потребляет сейчас дизеля в разы больше, чем некоторые страны. Чем многие страны. Безусловно, одна из причин — война. Безусловно, у нашей армии дефицита с дизелем нет. Это не просто откуда-то берется. Есть договоренности", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, недавно он договорился о поставках дизеля со странами Ближнего Востока. Также Украина открыла направление Кавказа, чтобы обеспечить топливо гражданскому населению.

"У нас есть несколько стран, которые нам помогают и гарантируют нашему обществу стабильность по поставкам. Цена — это очень важный вопрос. Но этот вопрос — много разных вызовов и разных войн. Главное, чтобы было обеспечение. Главное, чтобы было достаточно гражданским, и армии, или армии и гражданским", — заявил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, в конце марта Зеленский сообщил о достижении договоренностей о годовых поставках дизельного топлива для Украины объемом примерно 7,2-7,4 млн тонн. В первую очередь это должно обеспечить потребности военных.

А премьер Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо в Украину будут снижаться вслед за мировыми рынками. Кроме того, Зеленский подчеркивал, что страна не останется без топлива. По его словам, государство уже прошло критические периоды без дефицита дизеля.