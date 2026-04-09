Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заверил, что Украина не останется без топлива

Зеленский заверил, что Украина не останется без топлива

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 15:11
Зеленский заверил, что Украина не останется без топлива
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина не останется без топлива, поскольку Президент Владимир Зеленский договорился с партнерами о резервных объемах минимум на год в случае глобального дефицита. Государство уже прошло критические периоды без дефицита дизеля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил во время Конгресса местных и региональных властей.

Украина будет иметь запасы горючего

Зеленский рассказал, что альтернатив таким объемам поставок в мире пока нет, но Украина договорилась с рядом партнеров о резервных объемах топлива минимум на год в случае глобального дефицита. Ключевым фактором стабилизации рынка Зеленский назвал прекращение огня и разблокирование Ормузского пролива, что влияет на глобальные поставки энергоносителей.

"Государство уже прошло критические периоды без дефицита дизеля, а в дальнейшем ресурсы будут распределяться по приоритетам — прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины", — сказал президент.

Как сообщали Новини.LIVE, Юлия Свириденко ранее сообщила, что цены на топливо в Украине будут снижаться. Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже начала снижать стоимость, и при сохранении текущей тенденции оно может стать более ощутимым.

Читайте также:

Однако после этого заявления стоимость топлива продолжила расти. Так, 8 апреля в Днепре и Запорожье литр топлива достиг до 97 грн.

Владимир Зеленский топливо Ормузский пролив
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации