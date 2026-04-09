Зеленский заверил, что Украина не останется без топлива

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина не останется без топлива, поскольку Президент Владимир Зеленский договорился с партнерами о резервных объемах минимум на год в случае глобального дефицита. Государство уже прошло критические периоды без дефицита дизеля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил во время Конгресса местных и региональных властей.

Украина будет иметь запасы горючего

Зеленский рассказал, что альтернатив таким объемам поставок в мире пока нет, но Украина договорилась с рядом партнеров о резервных объемах топлива минимум на год в случае глобального дефицита. Ключевым фактором стабилизации рынка Зеленский назвал прекращение огня и разблокирование Ормузского пролива, что влияет на глобальные поставки энергоносителей.

"Государство уже прошло критические периоды без дефицита дизеля, а в дальнейшем ресурсы будут распределяться по приоритетам — прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины", — сказал президент.

Как сообщали Новини.LIVE, Юлия Свириденко ранее сообщила, что цены на топливо в Украине будут снижаться. Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже начала снижать стоимость, и при сохранении текущей тенденции оно может стать более ощутимым.

Однако после этого заявления стоимость топлива продолжила расти. Так, 8 апреля в Днепре и Запорожье литр топлива достиг до 97 грн.