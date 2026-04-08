Свириденко: Цены на топливо в Украине будут снижаться

Дата публикации 8 апреля 2026 12:28
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

В Украине будут снижаться цены на топливо вслед за мировыми рынками. Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже начала снижать стоимость, и при сохранении текущей тенденции оно может стать более ощутимым. Дефицита топлива в нашей стране нет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Снижение цен на горючее в Украине

Свириденко рассказала, что провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. По ее словам, на основных биржах фиксируется снижение котировок, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине.

"Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение. Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры", — говорится в сообщении.

В то же время Юлия Свириденко заявила, что у нас стабильная ситуация с наличием топлива. Известно, что в марте обеспечены рекордные за последние пять лет объемы поставок. Такая же динамика будет сохранена и в апреле.

Читайте также:

Как сообщает Новини.LIVE, ранее Axios писал, что мировые цены на нефть резко пошли вниз и упали ниже 100 долларов за баррель. Это произошло после того, как Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Такого сильного падения за один день рынок не видел со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

В то же время Дональд Трамп прогнозирует наступление "Золотого века Ближнего Востока". По его словам, Соединенные Штаты Америки будут принимать непосредственное участие в решении логистического кризиса в Ормузском проливе.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
