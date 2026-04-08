Свириденко: Ціни на пальне в Україну будуть знижуватися

Свириденко: Ціни на пальне в Україні будуть знижуватися

Свириденко: Ціни на пальне в Україні будуть знижуватися

Дата публікації: 8 квітня 2026 12:28
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

В Україні будуть знижуватися ціни на пальне слідом за світовими ринками. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже почала знижувати вартість, і за збереження поточної тенденції воно може стати більш відчутним. Дефіциту пального в нашій країні немає.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зниження цін на пальне в Україні

Свириденко розповіла, що провела зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів. За її словами, на основних біржах фіксується зниження котирувань, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні. 

"Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження. Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон'юнктури", — йдеться у повідомленні.

Водночас Юлія Свириденко заявила, що в нас стабільна ситуація з наявністю палива. Відомо, що в березні забезпечено рекордні за останні п'ять років обсяги постачання. Така ж динаміка буде збережена і в квітні.

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Axios писав, що світові ціни на нафту різко пішли вниз і впали нижче 100 доларів за барель. Це сталося після того, як Дональд Трамп погодився на двотижневе перемир'я з Іраном. Такого сильного падіння за один день ринок не бачив із часів війни у Перській затоці 1991 року.

Водночас Дональд Трамп прогнозує настання "Золотого віку Близького Сходу". За його словами, Сполучені Штати Америки братимуть безпосередню участь у вирішенні логістичної кризи в Ормузькій протоці.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
