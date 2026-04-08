Головна Новини дня Літр дизелю сягає до 97 грн: ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі

Дата публікації: 8 квітня 2026 18:26
Ціни на АЗС в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

У Запоріжжі та Дніпрі станом на 8 квітня цінии на пальне залишаються стабільними у порівнянні з минулою добою. Зросла лише вартість дизельного пального на деяких автозаправних станціях. Літр дизелю подекуди сягає 97 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Скільки коштує пальне у Запоріжжі 8 квітня  

У Запоріжжі 8 квітня ціни на пальне в мережі АЗС ZOG залишаються стабільними у порівнянні з попередньою добою.

Ціни на пальне у Запоріжжі 8 квітня
Ціни на АЗС ZOG в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

В мережі Euro 5 ціни також залишаються без змін другий день поспіль.

Вартість пального у Запоріжжі 8 квітня
Ціни на АЗС Euro 5 в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Однак в мережі upg здорожчали одразу всі види палива. ціни на бензин піднялися на 1,5 грн, а дизель сягнув 92 грн за літр.

Скільки коштує пальне у Запоріжжі 8 квітня
Вартість пального на АЗС upg в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Загалом, за даними Мінфіну, середні ціни на пальне станом на сьогодні в регіоні такі. 

null
Середні ціни на пальне 8 квітня в Запоріжжі. Фото: скриншот/ Мінфін

Ціни на пальне у Дніпрі 8 квітня

Порівняно із Запоріжжям, у Дніпрі зросли ціни на дизельне паливо.

Так, на заправці WOG ціни залишаються стабільними. З учора подорожчало тільки дизельне паливо на 2 грн. Усі інші ціни залишаються на рівні минулої доби. 

Яка вартість пального у Дніпрі 8 квітня
Вартість пального на АЗС WOG в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Parallel одна з найдорожчих регіональних заправок у місті. Тут дизельне паливо за добу подорожчало на 1 грн, інші ціни поки що залишаються стабільними. 

Ціни на пальне у Дніпрі 8 квітня
Вартість пального на АЗС Parallel в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни на пальне у Дніпрі сьогодні такі:

  • Бензин А-95 преміум — 76,57 грн за літр,
  • Бензин А-95 — 72,88 грн за літр, 
  • Бензин А-92 — 67,43 грн за літр,  
  • Дизельне паливо — 90,07 грн за літр,     
  • Газ авто­мобільний — 48,89 грн за літр. 
null
Середні ціни на пальне 8 квітня в Дніпрі. Фото: скриншот/ Мінфін

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 квітня Юлія Свириденко заявила, що ціни на пальне в Україні будуть знижуватися. За її словами, дефіциту пального в нашій країні немає. 

Так, сьогодні ціни на окремих АЗС в Україні пішли вниз. Зокрема подешевшав дизель на заправці "Укрнафта". Напередодні літр цього виду пального на автозаправних станціях мережі коштував 87,90 грн, а сьогодні ціна знизилася на гривню. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
