Літр дизелю сягає до 97 грн: ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі
У Запоріжжі та Дніпрі станом на 8 квітня цінии на пальне залишаються стабільними у порівнянні з минулою добою. Зросла лише вартість дизельного пального на деяких автозаправних станціях. Літр дизелю подекуди сягає 97 гривень.
Скільки коштує пальне у Запоріжжі 8 квітня
У Запоріжжі 8 квітня ціни на пальне в мережі АЗС ZOG залишаються стабільними у порівнянні з попередньою добою.
В мережі Euro 5 ціни також залишаються без змін другий день поспіль.
Однак в мережі upg здорожчали одразу всі види палива. ціни на бензин піднялися на 1,5 грн, а дизель сягнув 92 грн за літр.
Загалом, за даними Мінфіну, середні ціни на пальне станом на сьогодні в регіоні такі.
Ціни на пальне у Дніпрі 8 квітня
Порівняно із Запоріжжям, у Дніпрі зросли ціни на дизельне паливо.
Так, на заправці WOG ціни залишаються стабільними. З учора подорожчало тільки дизельне паливо на 2 грн. Усі інші ціни залишаються на рівні минулої доби.
Parallel одна з найдорожчих регіональних заправок у місті. Тут дизельне паливо за добу подорожчало на 1 грн, інші ціни поки що залишаються стабільними.
Середні ціни на пальне у Дніпрі сьогодні такі:
- Бензин А-95 преміум — 76,57 грн за літр,
- Бензин А-95 — 72,88 грн за літр,
- Бензин А-92 — 67,43 грн за літр,
- Дизельне паливо — 90,07 грн за літр,
- Газ автомобільний — 48,89 грн за літр.
Як повідомляли Новини.LIVE, 8 квітня Юлія Свириденко заявила, що ціни на пальне в Україні будуть знижуватися. За її словами, дефіциту пального в нашій країні немає.
Так, сьогодні ціни на окремих АЗС в Україні пішли вниз. Зокрема подешевшав дизель на заправці "Укрнафта". Напередодні літр цього виду пального на автозаправних станціях мережі коштував 87,90 грн, а сьогодні ціна знизилася на гривню.
