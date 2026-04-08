Главная Новости дня Литр дизеля достигает 97 грн: цены на топливо в Днепре и Запорожье

Литр дизеля достигает 97 грн: цены на топливо в Днепре и Запорожье

Дата публикации 8 апреля 2026 18:26
Литр дизеля достигает 97 грн: цены на топливо в Днепре и Запорожье
Цены на АЗС в Днепре. Фото: Новини.LIVE

В Запорожье и Днепре по состоянию на 8 апреля цены на топливо остаются стабильными по сравнению с прошлыми сутками. Выросла только стоимость дизельного топлива на некоторых автозаправочных станциях. Литр дизеля местами достигает 97 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сколько стоит топливо в Запорожье 8 апреля

В Запорожье 8 апреля цены на топливо в сети АЗС ZOG остаются стабильными по сравнению с предыдущими сутками.

Ціни на пальне у Запоріжжі 8 квітня
Цены на АЗС ZOG в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В сети Euro 5 цены также остаются без изменений второй день подряд.

Вартість пального у Запоріжжі 8 квітня
Цены на АЗС Euro 5 в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Однако в сети upg подорожали сразу все виды топлива. цены на бензин поднялись на 1,5 грн, а дизель достиг 92 грн за литр.

Скільки коштує пальне у Запоріжжі 8 квітня
Стоимость топлива на АЗС upg в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В целом, по данным Минфина, средние цены на топливо по состоянию на сегодня в регионе такие.

Средние цены на топливо 8 апреля в Запорожье. Фото: скриншот/ Минфин

Цены на топливо в Днепре 8 апреля

По сравнению с Запорожьем, в Днепре выросли цены на дизельное топливо.

Так, на заправке WOG цены остаются стабильными. Со вчерашнего дня подорожало только дизельное топливо на 2 грн. Все остальные цены остаются на уровне прошлых суток.

Яка вартість пального у Дніпрі 8 квітня
Стоимость горючего на АЗС WOG в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Parallel одна из самых дорогих региональных заправок в городе. Здесь дизельное топливо за сутки подорожало на 1 грн, остальные цены пока остаются стабильными.

Ціни на пальне у Дніпрі 8 квітня
Стоимость топлива на АЗС Parallel в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Средние цены на топливо в Днепре сегодня такие:

  • Бензин А-95 премиум — 76,57 грн за литр,
  • Бензин А-95 — 72,88 грн за литр,
  • Бензин А-92 — 67,43 грн за литр,
  • Дизельное топливо — 90,07 грн за литр,
  • Газ автомобильный — 48,89 грн за литр.
Средние цены на топливо 8 апреля в Днепре. Фото: скриншот/ Минфин

Как сообщали Новини.LIVE, 8 апреля Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо в Украине будут снижаться. По ее словам, дефицита топлива в нашей стране нет.

Так, сегодня цены на отдельных АЗС в Украине пошли вниз. В частности подешевел дизель на заправке "Укрнафта". Накануне литр этого вида топлива на автозаправочных станциях сети стоил 87,90 грн, а сегодня цена снизилась на гривну.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
