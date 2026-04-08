Литр дизеля достигает 97 грн: цены на топливо в Днепре и Запорожье
В Запорожье и Днепре по состоянию на 8 апреля цены на топливо остаются стабильными по сравнению с прошлыми сутками. Выросла только стоимость дизельного топлива на некоторых автозаправочных станциях. Литр дизеля местами достигает 97 гривен.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Сколько стоит топливо в Запорожье 8 апреля
В Запорожье 8 апреля цены на топливо в сети АЗС ZOG остаются стабильными по сравнению с предыдущими сутками.
В сети Euro 5 цены также остаются без изменений второй день подряд.
Однако в сети upg подорожали сразу все виды топлива. цены на бензин поднялись на 1,5 грн, а дизель достиг 92 грн за литр.
В целом, по данным Минфина, средние цены на топливо по состоянию на сегодня в регионе такие.
Цены на топливо в Днепре 8 апреля
По сравнению с Запорожьем, в Днепре выросли цены на дизельное топливо.
Так, на заправке WOG цены остаются стабильными. Со вчерашнего дня подорожало только дизельное топливо на 2 грн. Все остальные цены остаются на уровне прошлых суток.
Parallel одна из самых дорогих региональных заправок в городе. Здесь дизельное топливо за сутки подорожало на 1 грн, остальные цены пока остаются стабильными.
Средние цены на топливо в Днепре сегодня такие:
- Бензин А-95 премиум — 76,57 грн за литр,
- Бензин А-95 — 72,88 грн за литр,
- Бензин А-92 — 67,43 грн за литр,
- Дизельное топливо — 90,07 грн за литр,
- Газ автомобильный — 48,89 грн за литр.
Как сообщали Новини.LIVE, 8 апреля Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо в Украине будут снижаться. По ее словам, дефицита топлива в нашей стране нет.
Так, сегодня цены на отдельных АЗС в Украине пошли вниз. В частности подешевел дизель на заправке "Укрнафта". Накануне литр этого вида топлива на автозаправочных станциях сети стоил 87,90 грн, а сегодня цена снизилась на гривну.
Читайте Новини.LIVE!