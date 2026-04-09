Зеленський запевнив, що Україна не залишиться без пального

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна не залишиться без пального, оскільки Президент Володимир Зеленський домовився з партнерами про резервні обсяги щонайменше на рік у разі глобального дефіциту. Держава вже пройшла критичні періоди без дефіциту дизелю.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив під час Конгресу місцевих та регіональних влад.

Україна матиме запаси пального

Зеленський розповів, що альтернатив таким обсягам постачання у світі наразі немає, але Україна домовилася з низкою партнерів про резервні обсяги пального щонайменше на рік у разі глобального дефіциту. Ключовим фактором стабілізації ринку Зеленський назвав припинення вогню та розблокування Ормузької протоки, що впливає на глобальні постачання енергоносіїв.

"Держава вже пройшла критичні періоди без дефіциту дизелю, а надалі ресурси розподілятимуться за пріоритетами — передусім для потреб Збройних сил України", — сказав президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, Юлія Свириденко раніше повідомила, що ціни на пальне в Україні будуть знижуватися. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже почала знижувати вартість, і за збереження поточної тенденції воно може стати більш відчутним.

Однак після цієї заяви вартість пального продовжила зростати. Так, 8 квітня у Дніпрі та Запоріжжі літр пального сягнув до 97 грн.