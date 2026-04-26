Зеленський: декілька країн гарантують Україні постачання дизелю

Зеленський: декілька країн гарантують Україні постачання дизелю

Дата публікації: 26 квітня 2026 14:53
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки попереднім домовленостям декілька країн підтримують Україну, забезпечуючи надійні та стабільні поставки дизельного пального. За його словами, ціна — це дуже важливе питання. Крім того, глава держави заявив, що в армії дефіциту немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Володимира Зеленського на спільній пресконференції з лідеркою Молдови Маєю Санду в Києві, передає Новини.LIVE.

Поставки дизельного пального в Україну

"Коли ми говоримо про захист енергетики, це не тільки фізичний захист. Наведу вам приклад. У нас є зустрічі на Близькому Сході. Є різні домовленості. Україна споживає зараз дизелю в рази більше, ніж деякі країни. Ніж багато країн. Безумовно, одна з причин — війна. Безумовно, у нашої армії дефіциту з дизелем немає. Це не просто звідкись береться. Є домовленості", — наголосив Зеленський.

За його словами, нещодавно він домовився про постачення дизелю з країнами Близького Сходу. Також Україна відкрила напрямок Кавказу, аби забезпечити пальне цивільному населенню.

"У нас є кілька країн, які нам допомагають і гарантують нашому суспільству стабільність щодо постачання. Ціна — це дуже важливе питання. Але це питання — багато різних викликів і різних війн. Головне, щоб було забезпечення. Головне, щоб було достатньо цивільним, і армії, або армії і цивільним", — заявив український лідер.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, наприкінці березня Зеленський повідомив про досягнення домовленостей щодо річного постачання дизельного пального для України обсягом приблизно 7,2–7,4 млн тонн. Насамперед це має забезпечити потреби військових.

А премʼєр Юлія Свириденко заявила, що ціни на пальне в Україну будуть знижуватися слідом за світовими ринками. Крім того, Зеленський наголошував, що країна не залишиться без пального. За його словами, держава вже пройшла критичні періоди без дефіциту дизелю.

Володимир Зеленський Україна паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
