Зеленский договорился о поставках дизеля Украине на год

Президент Владимир Зеленский договорился о поставках Украине дизеля в год. По его словам, объемы в год составляют 7,2-7,4 тонн. Прежде всего необходимо, чтобы были закрыты потребности армии в этом вопросе.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал, общаясь с журналистами.

Поставка дизеля Украине

Комментируя свой визит на Ближний Восток, Зеленский рассказал, что договорился о поставках дизеля Украине на год. По его словам, нужно быть уверенным в обеспечении страны в кризисных ситуациях.

"Мне нужно было договориться, как обеспечить страну дизелем в случае дефицита и сильного вызова в мире. Я вчера договорился о дизеле, как минимум на год. Дальше это вопрос уже нашей компании и компании местных", — сказал президент.

Он также отметил, что Украине необходимо 700 тыс. тонн дизеля и бензина в месяц, в частности, для армии. Объемы в год составляют 7,2-7,4 тонн.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 марта Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. У главы государства был запланирован ряд важных встреч.

В результате страны договорились об оборонном сотрудничестве. Стороны подписали документ, открывающий путь к контрактам, технологическому обмену и инвестициям. Сотрудничество позволит делиться опытом в защите от баллистических ударов и дронов.