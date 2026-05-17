Украинские дроны ударили нанесли серьезные удары по военным объектам РФ

Российский корабль береговой охраны. Фото: скриншот

Силы беспилотных систем Украины в течение 16–17 мая нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. Под ударами оказались средства ПВО, пункты управления, логистическая инфраструктура и объекты связи противника.

Операции проводились во взаимодействии с Центром глубинных поражений, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Операторы 1-го отдельного центра поразили узел защищенной связи Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, место сбора командного состава в Донецкой области, а также портовые краны в Бердянске, которые использовались для снабжения российских войск. Кроме того, украинские дроны атаковали сторожевой корабль проекта 10410 в Каспийске в Дагестане. В Силах беспилотных систем заявили, что удары направлены на нарушение логистики и управления войсками РФ.

Работа сил украинских Беспилотных систем. Фото: скриншот

Беспилотники поразили российский комплекс Тор-М2

Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Луганской области. Также подразделение нанесло удары по железнодорожному составу с горюче-смазочными материалами и телекоммуникационным объектам в Запорожской области. В Донецкой области украинские военные поразили командный пункт противника совместно с подразделением "Феникс".

Отдельно подразделения Nemesis и полк "Рейд" атаковали пункты управления БпЛА и склады материально-технического обеспечения российских войск в Донецкой области и районе Покровска. В украинском командовании подчеркнули, что подобные операции постепенно снижают возможности РФ по координации войск, снабжению и использованию беспилотных систем на фронте.

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о предупреждении Майи Санду по поводу российской активности в Приднестровье.

Также Новини.LIVE сообщали о комментарии Владимира Зеленского по поводу украинских ударов по Московскому региону.