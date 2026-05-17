Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Войска РФ атаковали Кривой Рог: в городе пожары

Войска РФ атаковали Кривой Рог: в городе пожары

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 12:31
В Кривом Роге вспыхнул пожар после российской атаки
Работники ГСЧС. Фото: УНИАН

Российские войска вновь атаковали Кривой Рог. По предварительным данным, враг нанес несколько ударов по городу, в результате чего возник пожар и была повреждена транспортная инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Под удар попал Кривой Рог 

В ночь на 17 мая российские беспилотники атаковали Кривой Рог, Зеленодольскую и Лозоватскую громады Криворожского района. В результате ударов пострадали четыре человека. Троих раненых госпитализировали, мужчины 26 и 52 лет находятся в тяжелом состоянии, 33-летняя женщина получила травмы средней тяжести. Также в результате атаки были повреждены жилой дом и объекты инфраструктуры.

Российские войска регулярно атакуют Днепропетровскую область ударными беспилотниками и ракетами. В последние недели под ударами неоднократно оказывались Кривой Рог, Никополь и другие города региона. Утром 17 мая россияне снова запустили беспилотники по городу. На местах продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что 17 мая в Украине вспоминают жертв политических репрессий и жертв Большого террора. 

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщает, что в Украине сделали важное заявление о возможном наступлении со стороны Беларуси. 

Кривой Рог обстрелы война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации