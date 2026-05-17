В Кривом Роге вспыхнул пожар после российской атаки

Работники ГСЧС. Фото: УНИАН

Российские войска вновь атаковали Кривой Рог. По предварительным данным, враг нанес несколько ударов по городу, в результате чего возник пожар и была повреждена транспортная инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Под удар попал Кривой Рог

В ночь на 17 мая российские беспилотники атаковали Кривой Рог, Зеленодольскую и Лозоватскую громады Криворожского района. В результате ударов пострадали четыре человека. Троих раненых госпитализировали, мужчины 26 и 52 лет находятся в тяжелом состоянии, 33-летняя женщина получила травмы средней тяжести. Также в результате атаки были повреждены жилой дом и объекты инфраструктуры.

Российские войска регулярно атакуют Днепропетровскую область ударными беспилотниками и ракетами. В последние недели под ударами неоднократно оказывались Кривой Рог, Никополь и другие города региона. Утром 17 мая россияне снова запустили беспилотники по городу. На местах продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы.

