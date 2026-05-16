Критической ситуации нет: Наев о возможном наступлении РФ из Беларуси

Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Сергей Наев/Facebook

Украинские военные пока не фиксируют признаков критического обострения ситуации на направлении со стороны Беларуси. В то же время оборонительные силы продолжают укреплять позиции и контролировать потенциально опасные участки. Угрозы могут меняться, поэтому ситуация находится под постоянным наблюдением.

Об этом заявил генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Наев об угрозах со стороны Беларуси

Сергей Наев отметил, что по состоянию на сейчас на направлении Беларуси не наблюдается критического накопления российских войск.

По его словам, украинские силы уже выполнили необходимые работы по минированию и обустройству оборонительных рубежей на этом участке. Это позволяет повысить готовность к возможным угрозам в случае их возникновения.

В то же время Наев отметил, что планы России могут меняться, поэтому Украина должна постоянно поддерживать достаточный уровень сил и средств для сдерживания потенциального наступления.

"По тем признакам, которые есть у Сил обороны, в настоящее время критической ситуации по накоплению вражеской силы, конечно, нет. Но российские планы, они могут измениться. Главное, чтобы мы адекватно реагировали.

В настоящее время на этих направлениях, по поводу инженерного обеспечения, выполнена задача и по минированию, и по обустройству оборонительных рубежей, необходимо постоянное пребывание адекватной силы с нашей стороны. Чтобы наши войска по численности и по боевому потенциалу были достаточны для того, чтобы сдержать то вражеское наступление, которое может быть. Но в настоящее время никакой критической ситуации нет", — подытожил генерал-лейтенант.

Новини.LIVE информировали, что 15 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления обороны на Черниговско-Киевском направлении из-за угрозы со стороны Беларуси. По его словам, Россия пытается использовать белорусскую территорию для возможных атак и втянуть Минск в войну. Украина готовит соответствующие оборонительные решения и план реагирования.

Новини.LIVE также сообщали, что Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может готовить военные операции с территории Беларуси. Речь идет о возможных действиях как против Украины, так и против стран НАТО. По его словам, Украина фиксирует активные контакты между Москвой и Минском и готовит усиление северного направления.