Критичної ситуації немає: Наєв про можливий наступ РФ з Білорусі

Дата публікації: 16 травня 2026 23:25
Український генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Сергій Наєв/Facebook

Українські військові наразі не фіксують ознак критичного загострення ситуації на напрямку з боку Білорусі. Водночас оборонні сили продовжують укріплювати позиції та контролювати потенційно небезпечні ділянки. Загрози можуть змінюватися, тому ситуація перебуває під постійним наглядом.

Про це заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Наєв про загрози з боку Білорусі

Сергій Наєв зазначив, що станом на зараз на напрямку Білорусі не спостерігається критичного накопичення російських військ.

За його словами, українські сили вже виконали необхідні роботи з мінування та облаштування оборонних рубежів на цій ділянці. Це дозволяє підвищити готовність до можливих загроз у разі їх виникнення.

Водночас Наєв наголосив, що плани Росії можуть змінюватися, тому Україна повинна постійно підтримувати достатній рівень сил і засобів для стримування потенційного наступу.

"За тими ознаками, які є у Сил оборони, на даний час критичної ситуації щодо накопичення ворожої сили, звісно, немає. Але російські плани, вони можуть змінитися. Головне, щоб ми адекватно реагували.

На даний час на цих напрямках, з приводу інженерного забезпечення, виконане завдання і з мінування, і з облаштування оборонних рубежів, необхідне постійне перебування адекватної сили з нашого боку. Щоби наші війська по чисельності й по бойовому потенціалу були достатні для того, щоби стримати той ворожий наступ, який може бути. Але на даний час ніякої критичної ситуації немає", — підсумував генерал-лейтенант.

Новини.LIVE інформували, що 15 травня 2026 року Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення оборони на Чернігівсько-Київському напрямку через загрозу з боку Білорусі. За його словами, Росія намагається використати білоруську територію для можливих атак і втягнути Мінськ у війну. Україна готує відповідні оборонні рішення та план реагування.

Новини.LIVE також повідомляли, що Володимир Зеленський попереджав, що Росія може готувати військові операції з території Білорусі. Йдеться про можливі дії як проти України, так і проти країн НАТО. За його словами, Україна фіксує активні контакти між Москвою та Мінськом і готує посилення північного напрямку.

Євтушенко Аліна
