У Кривому Розі спалахнула пожежа після російської атаки

Працівники ДСНС. Фото: УНІАН

Російські війська знову атакували Кривий Ріг. За попередніми даними, ворог завдав кілька ударів по місту, внаслідок чого виникла пожежа і було пошкоджено транспортну інфраструктуру. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Під удар потрапив Кривий Ріг

У ніч на 17 травня російські безпілотники атакували Кривий Ріг, Зеленодольську і Лозуватську громади Криворізького району. Унаслідок ударів постраждали чотири людини. Трьох поранених госпіталізували, чоловіки 26 і 52 років перебувають у важкому стані, 33-річна жінка отримала травми середньої тяжкості. Також унаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури.

Російські війська регулярно атакують Дніпропетровську область ударними безпілотниками та ракетами. В останні тижні під ударами неодноразово опинялися Кривий Ріг, Нікополь та інші міста регіону. Вранці 17 травня росіяни знову запустили безпілотники по місту. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та екстрені служби.

