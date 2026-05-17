День пам'яті жертв політичних репресій: що відомо про Великий терор

Щороку у третю неділю травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій — мільйонів людей, які постраждали від тоталітарного режиму СРСР. Одним із найстрашніших етапів радянського терору став Великий терор 1937-1938 років, коли масові арешти, розстріли та заслання охопили всю територію України.

Як Великий терор знищував українську еліту та суспільство

Великий терор був організований керівництвом СРСР на чолі з Йосипом Сталіним для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення та повного підпорядкування суспільства. Наслідком репресій стало фактичне знищення української політичної, мистецької та наукової еліти, а також руйнування суспільних зв'язків і національної ідентичності.

За оцінками істориків, лише на території Української РСР у період Великого терору було засуджено 198 918 осіб. Близько двох третин із них отримали вироки до розстрілу, інших відправили до таборів ГУЛАГу або в'язниць.

Офіційним початком кампанії репресій вважають наказ НКВД СРСР №00447 від 30 липня 1937 року "Про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів". Документ вводив так звані "ліміти" на кількість людей, яких мали засудити або розстріляти. Для УРСР початковий план за "першою категорією" — тобто розстрілами — становив понад 26 тисяч осіб, а вже за кілька місяців його збільшили до понад 83 тисяч.

Для пришвидшення репресій у регіонах створювали позасудові органи — "трійки" НКВД, які ухвалювали вироки без адвокатів, судів та можливості оскарження. Людей катували, змушували підписувати "зізнання", а доноси стали частиною повсякденного життя радянського суспільства.

Одним із найбільших місць поховання жертв сталінських репресій в Україні стали Биківнянські могили. Наразі там встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних. Масові поховання також знаходяться у Харкові, Вінниці, Дніпрі, Одесі, Черкасах, Львові та інших містах.

Найкривавішою ніччю в Києві вважають 19 травня 1938 року, коли у в'язницях НКВД розстріляли 563 людей. Тіла жертв таємно ховали у лісах, парках і траншеях, часто засипаючи негашеним вапном, щоб приховати масштаби злочинів.

Окремою сторінкою Великого терору стали так звані "національні операції" НКВД — "польська", "німецька", "латиська", "грецька" та інші. Репресії також торкнулися родин "ворогів народу": дружин арештовували, дітей відправляли до спецзакладів, а сім'ї висилали у віддалені регіони СРСР.

Кампанію масових репресій офіційно згорнули у листопаді 1938 року. Після цього частину організаторів терору самих репресували, а радянська влада роками приховувала правду про злочини НКВД. Родичам страчених повідомляли вигадані причини смерті та фальшиві дати загибелі.

