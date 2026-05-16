Буданов заявив про ключову роль науки у зміцненні безпеки та майбутнього

Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що наука та технології стали одним із головних чинників стійкості України під час війни. За його словами, сучасні знання, аналітика та інновації сьогодні безпосередньо впливають на безпеку держави та її здатність відповідати на виклики.

Про це керівник ОП заявив у своєму привітанні до Дня науки, передає Новини.LIVE.

Привітання Кирила Буданова

Буданов підкреслив, що повномасштабна війна чітко продемонструвала важливість наукового потенціалу для розвитку країни та обороноздатності. За його словами, саме технологічна перевага та інтелектуальний ресурс формують основу сучасної державності.

"Наука в сучасному світі — це реальна сила держави, її безпека та здатність відповідати на виклики часу. Війна чітко показала: знання, аналітика й технологічна перевага мають безпосередній вплив на події. По суті, це і є наш фундамент в архітектурі держави", — наголосив керівник ОП.

Він додав, що Україна має розвиватися як сучасна та науково потужна держава, здатна конкурувати на глобальному рівні.

"Наш шлях — це розбудова сучасної та науково потужної нації і держави, здатної нарівні конкурувати в глобальному світі", — заявив він.

Керівник Офісу президента також подякував українським науковцям і розробникам за їхню роботу в умовах війни.

"Наші науковці та розробники продовжують створювати рішення, які допомагають Україні вистояти та посилюють наші можливості. Навіть у найскладніших умовах. Дякую за вашу роботу, витримку й професіоналізм", — підсумував Буданов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Буданов заявив, що мобілізація в Україні має продовжуватися й надалі. Водночас він наголосив, що влада боротиметься зі зловживаннями з боку працівників територіальних центрів комплектування та призовних комісій.

Також Буданов також повідомив, що Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За його словами, це рішення стало важливим кроком до притягнення до відповідальності всіх причетних до розв’язання війни.